Гидрометцентр анонсировал похолодание в Москве на следующей неделе

С понедельника, 4 января, в Москве похолодает, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на следующей неделе в столице днем температура будет до восьми градусов мороза, ночью — до –10 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник ночью будет от –2 до –7, днем — от 0 до –5. Во вторник, 5 января, ожидается от –4 до –9 градусов ночью, днем — от –2 до –7. В среду и четверг (6–7 января) прогнозируется ночью до –10, днем — от –3 до –8.

МЧС ранее предупредило москвичей, что до вечера 2 января ожидается гололед. Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дорогах.

Подробнее о погоде в городе — в материале “Ъ” «Начало 2021 года будет оттепельным».