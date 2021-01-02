Суд в США отклонил иск с требованием пересмотра итогов президентских выборов

Суд в штате Техас отклонил иск республиканца Луи Гомерта и нескольких его однопартийцев, направленный на пересмотр итогов ноябрьских выборов президента США, сообщает CNN. Иск, в случае его удовлетворения, позволил бы вице-президенту Майку Пенсу самому решать, какие голоса выборщиков учитывать при подсчете. Сам господин Пенс, однако, просил не поддерживать иск.

Судья Джереми Кернодл в итоге решил, что поданный иск необоснован. Как пишет в своем постановлении судья, жалоба истцов на то, что голоса выборщиков в поддержку Джо Байдена не были законны, «не касается напрямую вице-президента США и вряд ли может быть решена запрошенным способом». CNN отмечает, что судья Джереми Кернодл был выдвинут на свою должность Дональдом Трампом в 2018 году.

Выборы в США прошли 3 ноября. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал Джо Байден. Дональд Трамп не признает проигрыш и пытается оспорить результаты выборов в судах. Против признания его поражения намерены выступить и республиканцы.

О последнем месяце Дональда Трампа на посту президента читайте в материале “Ъ” «И милость к деньгам призывал».