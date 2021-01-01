СМИ: эксперты в Индии одобрили вакцину AstraZeneca и Оксфорда

Экспертный комитет в Индии одобрил вакцину против коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, сообщает телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники. По данным телеканала, специалисты выдвинули некоторые условия, но их суть не раскрывается.

Индия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом после США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране зарегистрировано почти 10,3 млн заболевших. Умерли за время пандемии почти 149 тыс. человек, выздоровели 9,88 млн.

Ранее Великобритания первой одобрила вакцину AstraZeneca. Минздрав страны сообщил, что вакцина показала свою безопасность во время клинических испытаний.

AstraZeneca заявила, что намерена изучить комбинацию своей вакцины от коронавируса с российским «Спутником V». В клинических испытаниях примут участие добровольцы старше 18 лет. Глава Центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург заявил, что гибрид вакцин может давать иммунитет на два года.

Подробности — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca рассчитывает на комбинацию».