AstraZeneca рассчитывает на комбинацию

Великобритания первой в мире одобрила вакцину от AstraZeneca. Повысить ее эффективность планируют с помощью «Спутника V». Вакцину британского фармацевтического гиганта накануне одобрили власти Соединенного Королевства, несмотря на то, что ее средняя эффективность составляет всего 70%. На днях AstraZeneca объявила, что собирается комбинировать свой препарат с российской разработкой — это якобы позволит добиться более устойчивого имунного ответа. Так ли это? И зачем «Спутнику V» AstraZeneca? Разбирался Иван Якунин.

AstraZeneca — вторая вакцина, которую одобрили на территории Великобритании. Первым был препарат от Pfizer. СМИ и профильные чиновники говорят, что это великий день, что пандемия вскоре отступит, но такие выводы кажутся преждевременными. В ходе тестов среднюю эффективность препарата AstraZeneca оценили в 70%, акции компании после этого упали на 4%. К тому же очень странными выглядят рекомендации по применению препарата. Между первым и вторым уколом может пройти от 4 до 12 недель. Найти оптимальный перерыв ученые не смогли, поэтому оставили такую большую вилку.

Впрочем, глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета Сара Гилберт, которая участвовала в разработке вакцины, говорит, что и без этого инъекция сможет спасать жизни: «Сейчас, когда число новых заболевших растет очень быстро, первоочередная задача — защитить как можно больше людей из групп риска, хотя бы ненадолго. Поэтому мы сосредоточимся на введении первой из двух инъекций вакцины. Уже через три недели после введения первой инъекции у человека формируется достаточный уровень защиты. Во время испытания после первой прививки ни у кого не был диагностирован тяжелый COVID. Мы способны снизить количество госпитализаций и ощутимо помочь системе здравоохранения. Чтобы получить вторую дозу вакцины, у людей будет три месяца. Она поможет сформировать устойчивый иммунитет, который продержится до конца года».

По поводу второй инъекции у AstraZeneca есть варианты. Компания приняла предложение российских разработчиков и планирует испытать комбинацию из их вакцины и «Спутника V». По мнению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в этом случае иммунитет будет сохраняться целых два года. Такой шанс действительно есть, соглашается заведующий кафедрой иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского фармацевтического университета Игорь Красильников:

«Сначала, наверное, введут один компонент нашей вакцины, а потом компонент AstraZeneca. По крайней мере, я думаю, что в испытаниях будет так. Сейчас на самом деле все чаще первая иммунизация делается одной вакциной, а потом используется другая вакцина, которая имеет несколько другой механизм иммунного ответа. То, что один вирус человеческий, а другой — обезьяний, как раз может способствовать тому, что антитела будут больше существовать в организме. Поэтому эта комбинация действительно может быть удачной, нужно посмотреть».

Для «Спутника V» такая коллаборация может стать выгодной. В конце ноября Bloomberg подсчитал, что вакцина AstraZeneca может стать самой востребованной в мире. Стоимость одной дозы — около $5 — это дешевле конкурентов. К тому же препарат не требует особых условий хранения. «Спутник V» по предзаказам только на седьмом месте, его цена на международных рынках — $10. Российскую вакцину не собираются покупать европейские страны и США. Но совмещение двух препаратов вызывает много вопросов у научного руководителя НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталия Зверева: «Никто никому никогда этого не делал. Когда вы обезьяний аденовирус вводите после человеческого или, наоборот, человеческий после обезьяньего, там есть перекрестный иммунитет. Может быть, здоровый человек и отреагирует нормально, а вот как отреагиурет человек с иммунодефицитом или пожилой, никто не знает.

Испытания могут занять год, все очень серьезно».

Как поясняли в РФПИ, «Спутник V» показывает высокую эффективность сам по себе, но фонд приветствует сотрудничество производителей вакцин и будущее совместное производство. Правда, как пишет The Bell. пока тестирование вакцины AstraZeneca в России откладывается. В госреестре клинических испытаний указано, что они должны были начаться 21 августа, а завершиться 31 декабря. Но этого так и не произошло, говорят собеседники издания.