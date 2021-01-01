Пермскому медиаменеджеру запретили въезд в Белоруссию в течении 10 лет

Вышедший накануне из минского СИЗО пермский медиаменеджер Сергей Якупов на своей странице в Facebook прокомментировал свое освобождение. По его словам, он сейчас через Литву и Турцию возвращаетсч в Россию: «Новый год встретил в аэропорту Стамбула».

«Самая жуткая неделя моей жизни пришлась на конец этого самого счастливого для меня года. Спасибо огромное всем, кто причастен к моему освобождению» - добавил медиаменеджер.





Господин Якупов не стал разглашать детали расследования и своего недельного нахождения в СИЗО, поскольку с него была взята подписка о неразглашении: «Чтобы не навредить ребятам». Медиаменеджер лишь сообщил, что в отношении него теперь действует 10-летний запрет на въезд в Белоруссию.

«Бесконечно обидно за весь этот бред, что творится с коллегами и друзьями из Пресс-клуба. В голове не укладывается объем и уровень безнаказанности и отсутствие каких-либо не только моральных, но и юридических границ со стороны тех, кто должен обеспечивать законность. Страшно. Ребята, держитесь!» - написал господин Якупов.

Напомним, Сергей Якупов является основателем интернет-журнала «Звезда», также он сотрудничал с газетой «Новый компаньон». В последнее время господин Якупов жил в Минске, вел несколько проектов, являлся директором «Академии Пресс-клуба», поддерживал выступления оппозиции против президента республики Александра Лукашенко.

На прошлой неделе господин Якупов был задержан. Перед этим в его квартире прошел обыск. Позже представители Комитета госконтроля Беларуси пояснили, что департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская “Пресс-клуб”» и других субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа. Позже Сергею Якупову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Вечером 31 декабря стало известно о его освобождении из СИЗО.