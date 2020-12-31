«Тоттенхэм» – «Лидс Юнайтед» прогноз и ставки на матч АПЛ 2 января

2 января «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Лидсом» в матче 17-го тура АПЛ. Эксперты Фонбет рассказали о шансах команд.

В какой форме «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» победил всего в одном из шести последних матчей АПЛ – в игре с кризисным «Арсеналом» (2:0). В остальных пяти встречах «шпоры» сыграли вничью с «Челси» (0:0), «Кристал Пэлас» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), уступили «Ливерпулю» (1:2) и «Лестеру» (0:2).

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» длится четыре последних матча лиги: две ничьи и два поражения.

В какой форме «Лидс»

Игра «Лидса» на старте текущего сезона нестабильна. В десяти последних матчах в АПЛ «павлины» одержали всего четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

«Лидс» – боевая команда, которая готова атаковать большую часть игрового времени. Для игры в АПЛ ей не хватает баланса и надежной обороны. При месте в топ-5 лиги по числу ударов по воротам соперника «Лидс» допускает слишком много ударов по своим воротам – в среднем 14,5 за игру, хуже результат только у 2 команд.

У «Лидса» неплохой вратарь Иллан Мелье, который часто спасает команду, но он не может исправить все ошибки защиты. На старте сезона «павлины» пропустили уже 30 голов, это предпоследний результат.

Статистика очных встреч «Тоттенхэма» и «Лидса»

В пяти предыдущих очных встречах «Тоттенхэм» одержал три победы и один раз сыграл вничью. «Лидс» же обыграл «шпор» в последнем матче, состоявшемся в январе 2013 года в 1/16 Кубка Англии.

Прогноз на матч

«Тоттенхэм» не проиграет с ИТБ 1,5 за 1.75

Встреча с «Лидсом» – хороший шанс для «Тоттенхэма» прервать череду неудач. Спад «шпор» пришелся на конец 2020 года – период напряженного графика и встреч с сильными соперниками. На этом отрезке «Тоттенхэму» противостояли такие команды, как «Ливерпуль» и «Лестер». Кроме того, «Тоттенхэм» закономерно просел после длительной беспроигрышной серии – «шпоры» не проигрывали в чемпионате на протяжении 11 матчей.

В игре с «Лидсом» «Тоттенхэм» вряд ли проиграет, поскольку его оппонент слишком нестабилен. «Павлины» с трудом забрались в середину турнирной таблицы. В шести последних матчах они обыгрывали только аутсайдеров лиги – «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Вест Бромвич». Добыть хотя бы одно очко в игре с командой Моуринью будет гораздо сложнее, учитывая проблемы «Лидса» в обороне. На стороне «Тоттенхэма» и фактор домашнего поля. В 11 последних домашних матчах во всех турнирах «шпоры» потерпели всего одно поражение – от «Лестера».

«Тоттенхэм» забьет «Лидсу» больше одного гола. В пяти последних турах «павлины» пропустили 10 голов. «Лидс» допускает разрывы между линиями, слабо играет в штрафной и ужасно действует на стандартах. В этом сезоне «павлины» пропустили со стандартов 9 голов, это худший результат в АПЛ. «Тоттенхэму» наверняка удастся сыграть на ошибках соперника. В этом ему помогут бомбардиры из топ-10 АПЛ – Сон Хын Мин (11 голов) и Харри Кейн (9 голов).

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