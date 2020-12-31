Адвокаты бывшего схимонаха Сергия подали жалобу на его арест

Защита подала аппеляционную жалобу на решение Басманного райсуда Москвы, который арестовал бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) до 28 февраля, сообщила адвокат Светлана Герасимова. По ее словам, жалоба будет рассмотрена после новогодних каникул.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Сейчас Ленинский райсуд Екатеринбурга также пытается рассмотреть вопрос об аресте сторонника Сергия Всеволода Могучева.

Подробнее о штурме монастыря — в материале “Ъ-Урал” «Сергия взяли в мирском порядке»