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Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) на месте нападения на полицейских в Грозном

Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров: на полицейских в Грозном напали уроженцы Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на полицейских в Грозном, в результате которого один из них погиб. По словам господина Кадырова, нападавшие — два брата, уроженцы Ингушетии. Глава республики выразил соболезнования семье погибшего сотрудника полиции.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен»,— написал господин Кадыров в Telegram.

Президент республики также сообщил, что состояние другого пострадавшего полицейского стабильное.

«В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС (Патрульно-постовой службы полиции.— “Ъ”), которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены»,— написал господин Кадыров.

Нападение на чеченских полицейских произошло сегодня, 28 декабря, на пересечении улицы Мира и проспекта Путина в Грозном. Оказавшиеся рядом силовики застрелили нападавших.


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