Экс-схимонах Сергий отказывается в СИЗО от еды и воды

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), арестованный Басманным райсудом Москвы на два месяца, отказывается в СИЗО от еды и воды, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, экс-схимонах находится на карантине в СИЗО-7 УФСИН Москвы в одиночной камере.

Свой отказ от пищи и воды Николай Романов в разговоре с правозащитниками назвал постом, который будет длится десять дней. «Он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При этом он голодовкой это не считает»,— пояснил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, уточнив, что бывший схимонах планирует поститься пять-десять дней.

Во время общения с правозащитниками Николай Романов подтвердил, что в прошлом был сотрудником милиции и отбывал наказание за убийство. Господин Мельников отметил, что свою вину и сведения о том, что в возглавляемом им монастыре детей избивали, Николай Романов отрицает. Он также добавил, что у арестованного нет претензий к условиях содержания в СИЗО.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Николая Романова обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).

Подробнее о штурме монастыря — в материале “Ъ-Урал” «Сергия взяли в мирском порядке»