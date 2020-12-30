Власти пообещали полностью обеспечить крымчан водой на Новый год

Для жителей Симферополя и Ялты в первые дни новогодних каникул будут отменены ограничения водоснабжения, а жителям Евпатории возобновят подачу горячей воды, заявил на совещании по инфраструктурным проектам в республике глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в Симферополе и Ялте вода будет без ограничений 31 декабря и 1 января. В Евпатории с завтрашнего дня должны дать горячую воду.

Крымский полуостров переживает один из самых засушливых в своей истории периодов. Власти активно ищут дополнительные варианты водоснабжения региона, в частности анонсировали строительство первой в России опреснительной установки. По оценкам специалистов, ориентировочная стоимость проекта может составить около 20–30 млрд руб.

Ранее глава Крыма предположил, что строительство нескольких таких установок в регионе может начаться уже 1 января. По его словам, во многих районах полуострова нет запасов подземных вод, поэтому, если осадков по-прежнему не будет хватать, «опреснение — единственный выход». Однако позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что специалисты продолжают поиски дополнительных источников воды, а вариант с опреснением остается самым крайним из-за высокой стоимости реализации.

О проблеме водоснабжения на полуострове — в публикации “Ъ” «Крым выводят на чистую воду».

Александр Дремлюгин, Симферополь