Хуснуллин: вопрос с водой в Севастополе практически закрыт

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что вопрос с обеспечением водой в Севастополе практически решен. В остальных районах Крыма, по его словам, ситуация сложнее.

«По Севастополю можно сказать, что проблема практически закрыта, сейчас доработаем там, сделаем определенный запас гарантированно, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой. По Крыму ситуация несколько сложнее, мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины»,— сказал господин Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер подчеркнул, что работы по поиску воды в Крыму продолжатся даже 1 января. По его словам, максимальная ставка сейчас на бурение скважин.

Ранее господин Хуснуллин сказал, что запасы воды под землей в Крыму оказались значительными, и назвал опреснение воды в регионе крайней мерой. До этого с похожим заявлением на большой пресс-конференции выступил президент России Владимир Путин. При этом глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что первые опреснительные станции в республике могут появиться уже к 2023 году. МИД Украины заявил о намерении препятствовать этому проекту.

Подробнее — в материале “Ъ” «Крым выводят на чистую воду».