Леонид Волков опроверг обвинения СКР в присвоении финансовых средств ФБК

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил в Facebook, что приведенные в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР) цифры поступлений пожертвований, хищение которых якобы совершили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) со счетов организации, не соответствуют действительности.

Напомним, вчера СКР выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционер собрал 588 млн руб. с граждан для нужд ряда некоммерческих организаций, включая ФБК. При этом, якобы «действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)».

Господин Волков заявил, что с 2016 по 2020 год ФБК получил более 1 млрд руб. пожертвований: «Мы только на президентскую кампанию Навального собрали более 360 млн руб., отчеты ФБК тоже опубликованы, отчеты штабов за последующие годы — тоже. Штабы в 2019 году собрали и потратили 191 млн руб., в 2020 году тот же порядок величин»,— написал господин Волков.

Он отметил, что заявление СКР о том, что на работу фонда за четыре года было реально потрачено 223 млн руб. не соответствует действительности, поскольку ФБК за прошедшие пять лет только налогов на фонд заработной платы выплатил больше этой суммы.

Господин Волков заявил, что все счета оппозиционеров находятся под контролем, а отчеты о финансовой деятельности ФБК сдаются в Минюст. По его словам, имущество оппозиционеров «тоже известно и изучено под микроскопом». Оппозиционер также упомянул, что и сейчас ему вменяют покупку на эти деньги дома в Люксембурге, хотя он, по его словам, был куплен в 2014 году, а пожертвования собирались лишь с 2016 года.

Он также отметил, что ни Алексей Навальный, ни он сам никогда не получали зарплату в ФБК.

Напомним, в сентябре и октябре 2019 года в штабах Алексея Навального в десятках регионов прошли обыски и изъятия техники в рамках возбужденного СКР 3 августа дела об отмывании денег. По версии следствия, люди, имеющие отношение к ФБК, получили преступным путем от третьих лиц «крупную сумму в рублях и иностранной валюте» в период с января 2016-го по декабрь 2018 года. Затем, по утверждению следствия, деньги через банкоматы в Москве были внесены на счета в нескольких банках, а после переведены на счета фонда. В августовском релизе СКР речь шла о сумме 1 млрд руб., однако позже во время допросов, а также в материалах дел, которые есть в распоряжении “Ъ”, упоминались только 75 млн руб. Источник “Ъ”, близкий к следствию, ранее отмечал, что сумма может превысить 75 млн руб. после исследования материалов по итогам обысков.

В понедельник, 28 декабря, ФСИН выпустил сообщение, в котором отмечалось, что находящийся в Германии на лечении Алексей Навальный уклоняется от контроля Уголовно-исполнительной инспекции. В ведомстве заявили, что, если он не явится в ближайшее время, то суд может отменить его условный срок.