Открыто из первых уст

Разговор лицом к лицу — самый быстрый и достоверный способ узнать из первоисточника об истинных мотивах принимаемых решений, ходе реализации текущих проектов и планах на будущее. Об этом и многом другом в серии эксклюзивных интервью 2020 года рассказали корреспондентам “Ъ-Удмуртия” 11 знаковых персон Удмуртии в сфере госуправления, политики и бизнеса.

Ярослав Семенов

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов раскрыл цифры о росте госдолга и установках по бюджету на будущий год, задаче, стоящей перед правительством республики, падении доходов бюджета, а также необходимости брать новые кредиты для оперативного выделения средств на ликвидацию последствий пандемии нового коронавируса.

«Формирование проекта бюджета осуществляется в сложных экономических условиях, на фоне распространения COVID-19. Негативные тенденции по поступлению доходов в этом году сохранятся и в 2021 году. Мы учитываем этот факт при прогнозировании основных характеристик проекта бюджета. В этом отношении, в планируемом трехлетнем периоде, 2021 год будет годом адаптации бюджетной системы к преодолению последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В условиях жестких бюджетных ограничений приоритет — выплата заработной платы, социальные обязательства и реализация задач, поставленных президентом России в указе о национальных целях развития до 2030 года. Текущие расходы, такие как содержание учреждений, отраслевые мероприятия будут предусмотрены в бюджете в пределах реально располагаемых нами доходов»,— уточнил господин Семенов.

Александр Свинин

Фото: Эдуард Карипов

Теперь уже бывший первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин в этом году дважды давал интервью “Ъ-Удмуртия”. В мае он рассказал о том, как экономика Удмуртии отреагировала на пандемию и падение цен на нефть, какие отрасли показывали рост выручки.

«Для Удмуртии в этом году наложились два тренда, которые привели к тому, что индекс промышленного производства в республике ниже общероссийского, который составил 99,4%. Как вы помните, мы ставим для себя задачу, чтобы он у нас был выше. С одной стороны, это ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса, с другой стороны, падение мировых цен на нефть, а в Удмуртии идет добыча нефти, и на индекс промпроизводства она имеет существенное влияние. Мы надеемся, что индекс будет восстанавливаться, и по итогам года выйдем на плановые показатели, которые были изначально в прогнозе»,— отметил господин Свинин.

В октябре Александр Свинин поделился информацией о том, как за три года экономическому блоку удалось наладить работу с федеральными институтами развития, что позволило привлечь финансирование под инфраструктурные проекты и создание новых производств, о результатах проведенного год назад инвестаудита, последствиях пандемии в экономике и точках роста в республике.

«В стратегии-2030, которая будет представлена в ноябре, мы ставим себе цель, чтобы индекс промышленного производства рос на +0,5-1% к уровню РФ до 2030 года. Это достаточно большие цифры, и пусть никого из коллег не смущает эти 0,5-1% плюсом. Это десятки миллиардов рублей выпущенной продукции»,— уточнил господин Свинин.

Анатолий Строков

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков озвучил причины отказа от перевода функций бухгалтерских и кадровых служб госучреждений на аутсорсинг, а также поделился своими ожиданиями от централизации бухгалтерий, которая должна поднять качество управления финансами за счет оптимизации системы учета и отчетности, сокращения количества ошибок и возможностей для злоупотреблений.

«Мы проведем централизацию бухгалтерского, бюджетного, казначейского и кадрового учета в республиканских учреждениях и органах государственной власти. Далее он затронет органы исполнительной власти и главных распорядителей бюджетных средств, а затем и подразделение казначейства в министерстве финансов республики. Будет создан централизованный орган в виде казенного учреждения «Центр учета и отчетности УР» на базе существующей централизованной бухгалтерии минздрава. Он будет переподчинен министерству финансов Удмуртии, проработаем штатное расписание, так что в течение одного года мы примем людей, которые занимаются кадровым и бухгалтерским учетом в учреждениях. Сотрудники пока будут продолжать территориально работать в тех же зданиях. Одновременно мы будем проводить и технологическую централизацию — перейдем на одну аттестованную программу, где будут все лицензии, справочники, книги, и люди будут работать в рамках этой среды»,— уточнил господин Строков.

Михаил Хомич

Фото: Андрей Поздеев

Постпред главы Удмуртии при президенте РФ Михаил Хомич рассказал о продвижении компаний республики, своей функции в налаживании связей между компаниями Удмуртии и партнерами за рубежом, и о том, какие новые возможности для бизнеса, в том числе в сфере экспорта, появились сейчас у предпринимательского сообщества республики.

«Для начала: ключевое слово в работе постпредства — продажи. Можно сказать и по-другому: упаковка, продвижение. Тут все — от участия в форумах до продвижения наших производителей в торговых сетях, от экспорта товаров до презентации региона как лучшего места в России для ведения бизнеса. Начнем с важнейшего направления: экспорт. Это продвижение товаров, сделанных в Удмуртии за пределы страны. Здесь есть много чего: торгпредства, бизнес-миссии, большое количество встреч с предпринимателями. Кроме того, есть понятие GR-функции, когда в условном министерстве экономического развития РФ вспоминали бы об Удмуртии немного раньше, чем о других регионах. Я думаю, что в результате работы главы Удмуртии республику точно вспоминают чаще. Если раньше были какие-то анекдотические истории, и республика ассоциировалась только с автоматом Калашникова, то сейчас это уже не только АК-47»,— отметил господин Хомич.

Олег Бекмеметьев

Фото: Андрей Бобылев

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о доходах бюджета в период пандемии, оптимизации расходов, ситуации в муниципальных предприятиях, летней ремонтной кампании и активности бизнеса в условиях экономического спада.

«У города есть целая программа финансового оздоровления. По сути дела, это оптимизация расходной части бюджета. На период пандемии коронавируса мы объявили мораторий и никаких оптимизационных мероприятий в части численности персонала администрации не проводили, но сейчас мы будем вынуждены к этому вернуться. Напомню, что по итогам первой волны оптимизации мы сократили количество заместителей главы города с шести до пяти, но фактически два года работают четыре заместителя, одну штатную единицу мы не задействовали. Из 39 структурных подразделений администрации оставили за счет укрупнения и объединения только 30, 240 штатных единиц мы сократили. Сэкономленные в результате средства мы дополнительно направили на ремонт дорог и тротуаров»,— уточнил господин Бекмеметьев.

Юрий Федоров

Фото: личный архив Юрия Федорова

Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров поделился своим мнением о поправках в Конституцию России как возможности утвердить позиции для позитивного развития страны на десятилетия вперед, влиянии кризиса на экономику и важности поддержки в нынешних условиях таких социальных проектов, как детский хоккей.

«Я считаю, что и президент, и правительство реагировали очень оперативно. Если сравнивать меры поддержки всех столиц мира, то, конечно Москва — впереди планеты всей. Ни Лондон, ни Нью-Йорк, ни Сингапур столько мер поддержки не оказали малому и среднему бизнесу и обычным людям. Хотя Москва — это еще и не вся Россия. Тем не менее, она может служить определенным индикатором. Мы говорим о поддержке семей с детьми, которые оказались в сложном положении из-за того, что родители потеряли работу, о выплатах для детей до трех лет, от трех до семи лет, об увеличенных до размера МРОТ пособий по безработице. Плюс наши региональные меры. Глава и правительство Удмуртии не отставали от темпов, заданных федеральным правительством, и также адекватно реагировали на события, в том числе в части поддержки малого и среднего бизнеса»,— подчеркнул господин Федоров.

Фарит Губаев

Фото: Фарит Губаев, facebook.com

Председатель городской думы Ижевска Фарит Губаев рассказал о взаимодействии депутатов и общества, чтобы последствия пандемии коронавируса меньше влияли на развитие экономики столицы Удмуртии, и о том, как должна меняться муниципальная власть, чтобы быть эффективной и понятной для горожан.

«Административная реформа — это федеральная повестка. Я до недавнего времени занимался бизнесом, и у меня как у предпринимателя мертвых душ не было. Люди работали с высокой производительностью труда. Никто из предпринимателей не будет держать лишних сотрудников, они всегда стараются оптимизировать и автоматизировать рабочие процессы, так, чтобы качество и производительность труда были на высоком уровне. На стратегической сессии, которую проводили в Ижевске, моей темой была цифровизация города для оптимизации бюджетных расходов, прежде всего, на содержание аппарата. На ВКС с главой республики тема административной реформы также поднималась, в первую очередь Александр Владимирович подчеркнул, что это не должен быть переток сотрудников из администрации в какие-то подведомственные учреждения. Поставлена задача сделать правильную оптимизацию»,— заявил господин Губаев.

Анастасия Власова

Фото: Евгений Швец

Директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова поделилась опытом перевода бизнес-процессов в онлайн, уроках, извлеченных крупнейшим медиахолдингом Удмуртии из ситуации с коронавирусом.

«Для нас это был уникальный и очень полезный опыт. И мы точно будем его использовать в дальнейшей работе. Как оказалось, офис нам не особо и нужен, если только для представительских целей и офлайн-мероприятий. Все остальное можно делать удаленно. Когда начал работать наш антикризисный штаб, мы нарисовали схемы дистанционной работы, распределили функционал, собрали информацию по сотрудникам — кому какая техника нужна дома. Затем был этап подключения и настройки, наши технические специалисты разработали инструкции, помогали и консультировали. На удаленку уходили поэтапно — сперва сотрудники, потом руководители. <…> Постепенно все вошло в нормальный режим, мы наладили все рабочие процессы»,— рассказала госпожа Власова.

В качестве вице-президента Шахматной федерации республики Анастасия Власова рассказала об итогах спортивного сезона 2019 года и коррективах, которые были внесены в расписание соревнований по шахматам в Удмуртии, а также в проведение тренировок и консультаций из-за их перевода в режим онлайн на период пандемии коронавируса.

«Действительно, эпидемия не обошла стороной и шахматы. У нас были большие планы, и они, кстати, пока не отменены, но мы прорабатываем различные варианты. Шахматная федерация Удмуртии довольно быстро перестроилась в новых условиях. Мне кажется, намного быстрее, чем остальные спортивные федерации. Наши игры, как и 80% всей сегодняшней жизни, ушли в онлайн. Ребята продолжают заниматься с тренерами, участвовать в соревнованиях»,— подчеркнула госпожа Власова.

Андрей Пономарев

Фото: Датабанк

Директор Датабанка Андрей Пономарев накануне 30-летнего юбилея со дня образования банка рассказал о том, как он узнал, что «Ижкомбанк — это круто», как получил приглашение его возглавить, как договаривался с московскими акционерами, и о том, «работает» ли новое название.

«Очень многие банки «погибли» из-за того, что хотели достичь каких-то небывалых высот — участвовали в обещающих сказочные прибыли сделках, либо в капиталах компаний и бизнесов, непрофильных для банков. Либо это были банки одного клиента или одного вида бизнеса — например, только розничные. Ижкомбанк ранее, как и сейчас Датабанк придерживается модели универсального банка, работа ведется во многих сегментах бизнеса. Если что-то одно проседает, другое помогает выстоять. Ну и второе – взвешенная политика развития и реинвестирования в банк. И команда банка, и акционеры (надо отдать им должное) понимают, что нельзя всю прибыль из банка изымать. Если мы работаем на будущее, то хорошая часть средств должна реинвестироваться в бизнес, в развитие – этой политики мы придерживаемся на протяжении последних 20 лет»,— поделился господин Пономарев.

Максим Козлов

Фото: Амир Закиров

Замруководителя СУ СКР по Удмуртии Максим Козлов раскрыл подробности самых резонансных уголовных дел этого года, в том числе связанных с коррупцией и коммерческим подкупом в сфере ЖКХ.

«В 2020 году мы достигли таких же неплохих результатов работы, которые были у нас по прошлому году. В этом году нами было возбуждено 340 уголовных дел по фактам совершения коррупционных преступлений. Сумма ущерба составила порядка 60 млн руб., из них возмещено 35 млн руб. Помимо этого на сумму более 23 млн руб. было арестовано имущество у коррупционеров. Если смотреть по окончанию уголовных дел, то в этом году в суд мы направили 137 дел, 140 лиц привлекли к уголовной ответственности. В прошлом году было отправлено в суд 134 уголовных дела в отношении 137 лиц. 14 уголовных дел мы возбудили в этом году по фактам совершения взяток в крупном и особо крупном размере»,— уточнил господин Козлов.

Александр Варшавский

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский рассказал результатах профессиональных клубов в этом году, пандемии, ситуации со спортобъектами, кадровой политике и поисках спонсоров для команд.

«Я перед руководителями профессиональных клубов ставил две задачи. Первая — быть ступенью для воспитания профессиональных спортсменов, чтобы воспитанники наших школ олимпийского резерва имели возможность продолжить профессиональную карьеру в клубе. Это может будет для них топ, а может стать ступенью для перехода в клубы, играющие в лигах выше. Эта ступень важна и для того, чтобы масса детей хотела заниматься спортом. Вторая задача профессиональных клубов — быть зрелищем, той командой, которой можно гордиться, которой хочется сопереживать, потому что вместе с победой команды выигрываешь и ты как болельщик»,— отметил господин Варшавский.

Подготовил Владислав Артемьев