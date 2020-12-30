Дом красноярского бизнесмена Быкова обыскали по делу о неуплате налогов

Сотрудники Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии провели обыск в доме бизнесмена Анатолия Быкова под Красноярском, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе ведомства.

В рамках дела о неуплате налогов на 77 млн руб. у господина Быкова изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему организаций.

По версии следствия, Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на сумму более 65 млн руб. и в 2017 году не внес в казну 12 млн руб. уже как индивидуальный предприниматель. Общая сумма налоговых претензий к предпринимателю составляет 77 млн руб. Сам господин Быков с этим в ходе допроса не согласился. По этому делу суд арестовал семь объектов недвижимости общей стоимостью 81 млн руб.

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Обыски у господина Быкова проводятся не первый раз. В мае, сразу после его задержания, правоохранители обыскивали его особняк под Красноярском и коттедж в Крыму.

Анатолий Быков является фигурантом пяти уголовных дел, его задержали в мае 2020 года. По одному из них — об убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова — господину Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анатолий Быков считает, что все обвинения, которые выдвинуты против него, сфабрикованы.

Подробнее об обвинении — в публикации “Ъ” «На каждое освобождение найдется дело».

Дарья Решетникова, Новосибирск