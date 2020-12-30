За сутки в мире выявлено почти полмиллиона заразившихся COVID-19

За последние сутки коронавирусом COVID-19 заразилось более 490 тыс. жителей планеты, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Днем ранее было выявлено 432 тыс. новых случаев заражения. Всего в мире зарегистрировано почти 82 млн заразившихся. Умерло с начала пандемии более 1,7 млн человек с COVID-19.

Лидерами по числу случаев заражения остаются США (19,5 млн), Индия (10 млн), Бразилия (7,5 млн) и Россия (3 млн). Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 191 стране.

Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в США (338 тыс.), Бразилии (192 тыс.), Индии (148 тыс.) и Мексике (123 тыс.). Россия находится на восьмом месте в мире: в стране умерло более 55 тыс. заразившихся.

Две недели назад в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса. По предварительным оценкам, эта мутация распространяется на 70% быстрее обычного COVID-19, но не представляется более опасной. После информации о вирусе более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. При этом к концу декабря случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в некоторых странах Европы, Азии и Ближнего Востока. В России штамм пока не обнаружен.

О распространении мутации в мире — в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».