ОП назвала важнейшие социальные инициативы 2020 года

Секретарь Общественной палаты России (ОП) Лидия Михеева перечислила три прорабатываемые ОП важнейшие инициативы 2020 года в сфере общественного контроля и экспертизы. По ее мнению, это внедрение распределенной опеки над людьми с ментальными особенностями, создание механизма помощи детям с орфанными заболеваниями и улучшение в работе общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в тюрьмах.

Распределенная опека подразумевает возможность принятия решений о судьбе подопечного с ментальными особенностями не только сотрудниками психоневрологических интернатов (ПНИ), но и несколькими физическими и юридическими лицами. Об этом давно говорят благотворители, сказала госпожа Михеева.

«Общественники, имеющие опыт работы с такими людьми, убеждены, что государству следует сделать решительный шаг по расширению доступа социально ориентированных НКО к пациентам ПНИ, ведению программ их адаптации, социальной реабилитации»,— добавила она.

Еще одной важной социальной инициативой 2020 года госпожа Михеева назвала совершенствование работы ОНК в местах принудительного содержания. «Сегодня закон дает возможность финансировать деятельность ОНК только тем организациям, представители которых входят в составы комиссий. В новом проекте закона предлагается закрепить необходимость бюджетного софинансирования этой деятельности»,— сказала она.

Госпожа Михеева также отметила инициативу президента России Владимира Путина учредить фонд поддержки детей с редкими заболеваниями. Напомним, фонд будет функционировать на средства от повышенной налоговой ставки для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год.

О разработке механизма финансирования фонда — в материале “Ъ” «Фонду прописывают форму».