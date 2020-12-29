Минпросвещения предлагает ставить QR-коды на школьные аттестаты

Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому школьные аттестаты начнут маркировать QR-кодами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации для общественного обсуждения.

Приказ утверждает образцы и описания аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложения к ним. «На оборотной стороне титула (слева внизу) предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода. Предполагается, что он будет содержать сетевой адрес для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании"»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Общественное обсуждение приказа продлится до 13 февраля. Если проект будет утвержден, школьные аттестаты начнут выдавать по новым образцам в 2021 году.