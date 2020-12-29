Директором театра «Содружество актеров Таганки» назначена Ирина Апексимова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы. С 2015 года Ирина Апексимова является директором Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке.

«Таганка создавалась как единый театральный комплекс с двумя сценами. Но в силу известных причин театр оказался разделен. Тем не менее все эти годы он оставался единым объектом, с общими коммуникациями и универсальными имущественными проблемами. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями»,— прокомментировала свое назначение Ирина Апексимова.

Госпожа Апексимова будет руководить театрами по совместительству. По ее словам, планы на сезон в обоих театрах уже утверждены.