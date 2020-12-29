Американские регуляторы расширили условия коммерческого использования беспилотников

Федеральная администрация по гражданской авиации (FAA) Министерства транспорта США объявила о новых правилах использования коммерческих БПЛА. По новым правилам у беспилотников весом более 0,25 кг должна присутствовать система удаленной идентификации (Remote ID), которая позволяет идентифицировать беспилотники во время полета, а также получать информацию о местонахождении их пунктов контроля и управления.

Кроме того, беспилотникам разрешено летать над людьми, а также в ночное время — при соблюдении определенных условий. Например, пролет над людьми разрешен только небольшим беспилотникам, у которых лопасти закрыты специальной защитой, а пролет ночью — при наличии проблесковых огней, которые при ясной погоде видны не менее чем за 3 мили (4,8 км). Подробнее условия изложены в соответствующих рекомендациях.

FAA подчеркивает, что новые правила вступают в силу, когда беспилотники стали самым быстрорастущим сегментом транспортной индустрии — сейчас в США зарегистрировано уже около 1,7 млн беспилотников и 203 тыс. сертифицированных FAA пилотов по управлению БПЛА. «Новые правила должны обеспечить безопасность, не мешая развитию инноваций и применению беспилотников»,— заявила министр транспорта США Элейн Чао.

Евгений Хвостик