Правительство исключило из программы приватизации продажу акций НМТП

Правительство России исключило из прогнозной программы приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы планы продажи пакета акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), следует из распоряжения кабмина.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества… на 2020–2022 годы… слова "Новороссийский морской торговый порт" исключить»,— говорится в документе.

НМТП — крупнейший российский портовый оператор. Крупнейшим акционером порта является «Транснефть», у нее 62% акций компании. Государству в лице Росимущества принадлежит 20% акций НМТП.