Религиовед считает, что у экс-схимонаха Сергия были подстрекатели

К ответственности должен быть привлечен не только экс-схимонах Сергий (Николай Романов), но и другие люди из его сторонников, считает руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Напомним, самого Николая Романова задержали минувшей ночью при штурме Среднеуральского женского монастыря.

«В этой ситуации важно, чтобы не одного его (Николая Романова — Ъ) привлекли, но и прочих деятелей – тех, кто ему писал тексты, кто подстрекал. Я так понимаю, что и товарищ Могучев попал. Думаю, что эти люди не останутся безнаказанными, а сколько их их было следствие разберется, думаю, что их было 2-3 человека»,— рассказал “Ъ-Урал” Роман Силантьев.

Сторонники Николая Романова подтвердили, что Всеволод Могучев также был задержан.

Также господин Силантьев считает, что никаких трагических последствий после задержания эхкс-схимонаха не последует.

«Он записал обращение с призывом к своим адептам ничего не делать. Видимо ему намекнули, что в случае каких-то самоубийств его посадят хорошо и надолго и каждый такой случай будет направлен против него. Он типичный уголовник с соответствующей психологией. Он надеялся пошантажировать власти самоубийствами, но власти на шантаж не поддались. Теперь у него задача спасти свою шкуру, поэтому никаких самоубийств не будет»,— отметил религиовед.

Сегодня Николая Романова конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Поводом для уголовного преследования экс-схимонаха Сергия стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. Отметим, ранее в своих проповедях экс-схимонах отрицал коронавирус и критиковал федеральные и церковные власти.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) могли задержать за «политическую атаку».