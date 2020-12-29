В Мурманской области объявили траур по утонувшим рыбакам

Власти Мурманской области 29 декабря объявили траур по погибшим морякам с рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море. На нем было 19 человек, спасены двое.

«Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе — день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой»,— написал в Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Судно «Онега» затонуло 28 декабря недалеко от Новой Земли в Архангельской области. МЧС сначала сообщило, что возможной причиной случившегося стало обледенение, но позднее наиболее вероятной причиной назвало опрокидывание при вытягивании трала. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Президент России Владимир Путин выразил соболезнование семьям погибших.

Подробнее о трагедии — в материале “Ъ” «Сети утопили рыбаков».