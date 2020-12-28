Путин выразил соболезнования близким погибших на судне «Онега»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших моряков рыболовецкого судна «Онега». МЧС сообщило о затоплении судна в Баренцевом море сегодня, 28 декабря. На нем было 19 человек, на данный момент спасены двое.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим»,— говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

МЧС считает причиной затопления обледенение. По данным источника ТАСС, поиском пострадавших занимается пять судов. «Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет»,— сказал источник. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Подробнее о трагедии — в материале “Ъ” «Сети утопили рыбаков».