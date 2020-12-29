Власти Москвы напомнили об ограничениях в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь не будут проводить уличные мероприятия, однако гулять не запрещается, напомнил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Кроме того, будет запрещена работа клубов и ресторанов после 23:00.

«Уличных развлечений, к сожалению, первый Новый год никаких не будет и каких-либо массовых мероприятий. К сожалению, не будет и фестивалей, в том числе фестиваля "Путешествие в Рождество". Не будет никаких уличных концертов, но гулять не воспрещается. Катки будут работать 31 числа до 22 вечера и после возобновят свою работу 1 января по расписанию выходных дней»,— сказал господин Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Немерюк добавил, что в новогоднюю ночь будут проводиться проверки работы заведений после 23:00. «Мы делаем это и сейчас, большое количество проверок проводится каждый день, в выходные они усиливаются… Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, самое главное, чтобы все закончилось в 23:00»,— отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабные новогодние застолья могут быть опасны. Он призвал пожилых людей не рисковать здоровьем. В Москве выявлено более 792 тыс. заболевших COVID-19 с начала пандемии.

О рейдах полиции и столичных властей по работающим ночью ресторанам — в материале “Ъ FM” «Московские заведения проверяют на ночную жизнь».