Коммунистам разрешили не платить за победу

Избирком Ульяновской области пытается взыскать деньги на проведение повторных выборов с восьми депутатов от КПРФ, каждый из которых в 2018 году победил сразу в нескольких городах и потом отказался от «лишних» мандатов. Областной суд иски удовлетворил, предписав коммунистам уплатить суммы от 580 тыс. до 1 млн руб. Однако кассация встала на сторону депутатов. По словам эксперта, федеральное законодательство компенсации подобных затрат не требует, так что ульяновцам стоит подумать о корректировке собственных законов.

Ульяновский областной суд пересмотрел свое решение по искам территориальных избирательных комиссий (ТИК) к двум депутатам от КПРФ, с которых ранее постановил взыскать стоимость затрат на проведение повторных выборов. Речь идет о председателе гордумы Димитровграда Александре Ерышеве и депутате горсовета Инзы Сергее Плигузове. В 2018 году оба баллотировались в собрания сразу нескольких муниципалитетов и во всех победили. По закону они могли получить только один мандат, от остальных им пришлось отказаться. В аналогичную ситуацию попали еще шесть ульяновских коммунистов.

Спустя год ТИК, вынужденные организовывать повторные выборы, потребовали оплатить затраты на их проведение. У Александра Ерышева запросили 915 тыс. руб., у Сергея Плигузова — 1 млн руб. Остальные депутаты, по мнению избиркомов, обязаны были выплатить от 580 тыс. до 850 тыс. руб. Коммунисты платить отказались, после чего комиссии обратились в суды.

Депутат горсовета Инзы Сергей Плигузов Фото: vk.com/id290482380

Избирком Ульяновской области встал на сторону истцов, их интересы в судах представлял член комиссии Иван Гусев. По словам юриста, региональное законодательство предписывает полную компенсацию расходов на повторные выборы, если у сложившего мандат депутата не было «вынуждающих к тому обстоятельств». К таковым относится недееспособность, приговор суда, назначение на должность, совмещение которой невозможно с депутатской деятельностью, и ряд других. По мнению облизбиркома, возможность отказа от мандата при победе одновременно на нескольких выборах в региональном законе не закреплена, поэтому депутаты обязаны компенсировать затраты.

Районные и областной суды удовлетворили требования ТИК, решения вступили в силу. После этого судебные приставы стали вычитать долги из зарплат депутатов и налагать аресты на их имущество. Однако коммунистам удалось добиться пересмотра в кассации. В декабре Шестой кассационный суд указал, что если законом допускается регистрация гражданина кандидатом одновременно на разных выборах, то и признание его победителем в разных местах не влечет никакой ответственности. Областному суду было предписано повторно рассмотреть жалобы коммунистов, после чего он признал, что их вины в «причинении убытков» из-за повторных выборов нет, поскольку реализация депутатами своих прав не может расцениваться как злоупотребление. Пока решения пересмотрены только по двум искам, но, вероятнее всего, остальных коммунистов вскоре также освободят от долгов.

В облизбиркоме с новым поворотом не согласны, а территориальные избиркомы уже направили жалобы в Верховный суд. «Нельзя, чтобы наши силы и деньги налогоплательщиков тратились на повторные и бессмысленные выборы. Мы не хотим, чтобы это стало технологией»,— сказал “Ъ” председатель облизбиркома Юрий Андриенко. По его мнению, федеральное законодательство нуждается в корректировке, «чтобы всем было четко понятно, что можно, а что нельзя».

С ним, однако, не согласен эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. «В федеральном законодательстве нет условия компенсации затрат при таких обстоятельствах. Скорее, есть необходимость скорректировать региональный закон. Законодательство должно развиваться так, чтобы выборы максимально гарантировали избирательные права, а не права государства или избирательных комиссий».

Сергей Титов, Ульяновск