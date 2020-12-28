В исключительной экономической зоне Германии достроили отрезок «Северного потока-2»

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщил о завершении строительства 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, передает агентство DPA. В середине январе планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании.

Nord Stream 2 AG пообещала «в надлежащий срок» проинформировать о дальнейших планах. «О других деталях мы не можем сообщить»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В конце 2019 года швейцарская Allseas, чьи суда Pioneering Spirit и Solitaire укладывали последний участок «Северного потока-2» около острова Борнхольм, отозвала свои трубоукладчики после угроз США ввести санкции против компании. Строительство газопровода возобновилось 11 декабря. О том, что российский трубоукладчик «Фортуна» может начать прокладку «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне с 15 января 2021 года, датское агентство по мореплаванию сообщило на прошлой неделе.

Подробности — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».