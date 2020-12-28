Проходные баллы остаются на своих местах

Вузы не ожидают снижения проходных баллов из-за дистанционного обучения в школах. Об этом “Ъ FM” побеседовал с ректорами крупных университетов. При этом родители сообщили о серьезном отставании школьников от программы, в этом уверены более половины респондентов группы сервисов «Актион Образование». По мнению родителей, это произошло из-за перехода учеников на «удаленку». Но почти половина опрошенных директоров школ с такими выводами не согласилась. Может ли дистанционное образование помешать школьнику поступить в университет? Тему продолжит Илья Сизов.

В Минобрнауки не скрывают недостатки дистанционного образования. Глава ведомства Валерий Фальков признал, что в вузах оно хуже очного, но подчеркнул, что это вынужденная мера. Вернутся ли московские школьники за парты после новогодних каникул, вопрос пока открытый. Эпидемиологическая ситуация явно не на стороне традиционного образования. А это означает, что многим выпускникам придется готовиться к ЕГЭ в онлайн-формате. Отражается ли это на результатах абитуриентов?

Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров считает, что ухудшение возможно, но на приемной кампании это сильно не отразится: «Вполне допускаю, что какое-то снижение среднего балла ЕГЭ может быть из-за того, что в школах идут занятия удаленно. Но так думали и в уходящем году, но оказалось, что, наоборот, по некоторым дисциплинам эти результаты ЕГЭ были выше, чем в предыдущем году. У нас, например, в прошлом году средний балл поступивших был 90. Ну, будет 89 или 92 — какая разница?»

Могут ли университеты снизить требования к поступающим из-за перехода школьников на дистанционный формат? Только если такое распоряжение будет от Минобрнауки. Сами вузы отвечают только за проходной балл. Сейчас ректоры не уверены, насколько снижение результатов ЕГЭ связано с удаленкой». Корреляция, конечно, может быть, но делать выводы на основе лишь одной приемной кампании преждевременно. Гораздо чаще баллы экзамена снижаются из-за нетипичных заданий, говорит ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский: «Вся страна показывает от года к году где-то выше результат, где-то ниже. Что касается общего качества, то, конечно, живое общение, наверное, ничем нельзя заменить, и мы не являемся сторонниками онлайн-образования в чистом виде. Средний балл поступления в ВУЗ по ЕГЭ такой же, как в прошлом году, он не снизился. Но первая сессия все покажет, об этом надо будет говорить в конце января».

В этом году из-за пандемии изменились и сами выпускные экзамены. Удачный опыт планируют применить и в 2021-м. Те школьники, которые не собираются в вуз после 11 класса, будут писать контрольные по русскому и математике. А для будущих абитуриентов отменили базовый ЕГЭ по математике, профильный придется сдать тем, кто планирует предъявить результаты в вуз. Тем не менее, снижать требования к поступающим сейчас нельзя, уверен ректор РГГУ Александр Безбородов: «Ослабить требования к абитуриентам — такого в принципе быть не может. Как это — ослабить, из-за чего? Наоборот, следует повышать, в том числе и с применением информационных технологий. Мы в РГГУ первый курс набрали неплохой. Я думаю, что на уровне 2019 года это вполне можно твердо утверждать. Нас, кстати, действительно, этот вопрос волновал.

И по посещению занятий, и по качеству, и по подготовке к экзаменационным делам мы не видим снижения качества обучения».

Кстати, в этом году власти зафиксировали резкий рост количества золотых медалистов. Дело в том, что аттестат с отличием можно было получить на основе школьных оценок, без учета результатов ЕГЭ. При этом за золотую медаль вузы готовы начислить абитуриенту до 10 дополнительных баллов. Однако министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что в этом году баллы ЕГЭ снова будут учитываться.

Елена Иванова