Лучшие материалы “Ъ” за год

Редакция “Ъ-СПб” выбрала лучшие тексты за 2020 год на общественно – политическую тематику. В подборке — выборы в Ленобласти, новый председатель горизбиркома, борьба с пандемией и репортаж из красной зоны петербургского стационара.

Губернатор Ленобласти победил сам себя

Александр Дрозденко набрал на выборах больше голосов, чем пять лет назад

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На выборах губернатора Ленинградской области победил действующий глава региона — единорос Александр Дрозденко. За него проголосовало 83,61% избирателей, что на полтора процента больше, чем в 2015 году. Еще во время подсчета голосов господин Дрозденко анонсировал кадровые перестановки, которые уже начались. Политологи связывают итоги выборов с высокими экономическими показателями региона, а также подчеркивают, что если бы в избирательной кампании участвовал кандидат от КПРФ, то отрыв Александра Дрозденко от конкурентов был бы меньше.Читайте подробнее

Физическая культура межнациональных конфликтов

Спорткомитет просит тренеров изучать армяно-азербайджанские отношения

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Комитет по спорту Санкт-Петербурга разослал в подведомственные учреждения обращения с просьбой выявлять лиц армянской и азербайджанской национальностей и изучать складывающиеся между ними отношения. Тренеров просят отмечать «отклонения поведенческого характера, способные привести к межнациональным конфликтам», и докладывать о них в МВД и комитет по спорту. В образовательных учреждениях подобных инструкций не получали. Уже 14 октября планируется совещание с участием представителей армянской и азербайджанской диаспор.Читайте подробнее

Предвыборное обострение шпиономании

Прокуратура обратилась в МВД и ФСБ из-за жалобы на петербургский штаб Навального и его главу

Фото: фотография с личной страницы в фэйсбуке Ирины Фатьяновой

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга обратилась в районные отделения МВД и ФСБ, от которых требуется провести проверки в отношении штаба Навального в Петербурге и его координатора Ирины Фатьяновой. В саму же прокуратуру обратилось издание РИА «ФАН», связанное с одиозным бизнесменом Евгением Пригожиным. Госпожу Фатьянову представители ФАНа заподозрили в работе на разведку Израиля. Эксперты убеждены, что началось предвыборное противодействие «умному голосованию», но реальных перспектив у подобных историй нет.Читайте подробнее

«Страх прошел, и появилась уверенность»

“Ъ” побывал в красной зоне главного инфекционного стационара Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге впервые приблизилось к 4 тыс., а по общему количеству выявленных случаев COVID-19 Питер обогнал Московскую область и занял второе место после столицы. Клиническая инфекционная больница имени Боткина первой в городе начала работать с пациентами с коронавирусом. Корреспондент “Ъ” побывал в красной зоне стационара и выяснил, что там изменилось за девять месяцев работы с COVID-19.Читайте подробнее

«Раз уж вы репрессируете, то вы репрессируйте грамотно»

В соцсетях школьников ищут «пропаганду ЛГБТ»

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

«Российская ЛГБТ-сеть» утверждает, что учителей ряда школ Невского района Санкт-Петербурга обязали искать «признаки пропаганды ценностей ЛГБТ» в соцсетях школьников. Администрация школ намерена передавать эту информацию в правоохранительные органы. Комитет по образованию Санкт-Петербурга отрицает наличие подобного распоряжения, поясняя, что мониторинг соцсетей проводят не учителя, а отдел по образованию — он ищет признаки насилия в отношении детей, дискриминации, оскорблений и тому подобного. Юристы говорят, что учителя вообще не имеют права собирать такую информацию — более того, теоретически педагогов можно за это уволить.Читайте подробнее