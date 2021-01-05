Лучшие материалы “Ъ” за 2020 год

Редакция “Ъ-СПб” выбрала наиболее значимые тексты на экономическую тематику за 2020 год (часть №3). В новой подборке — перенос сроков реализации проектов резидентами ОЭЗ, показатели ввода жилья для Петербурга, производство медицинских реагентов в Ленобласти.

Резиденты ОЭЗ откладывают производственные планы

Два проекта в особой экономической зоне переносятся из-за пандемии и изменений в экономике.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Два резидента особой экономической зоны «Санкт-Петербург» уведомили управляющую компанию о переносе сроков реализации в связи с пандемией. Это проекты ООО «Робелл Технолоджи СПб», компании в сфере фармацевтики и биотехнологий, и ООО «Завод "Электроаппарат"», которое выпускает высоковольтную аппаратуру. Аналитики считают, что на планы компаний могли повлиять как сроки и параметры привлечения финансирования, так и переоценка рисков инвесторами.Читайте подробнее

Предел возможностей оказался «золотой серединой»

Власти города достигли устных договоренностей с Минстроем по показателям ввода жилья.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В правительстве Петербурга заявили, что городу удалось достигнуть договоренностей с Минстроем РФ, касающихся показателей ввода жилья. Вместо изначально требуемых профильным министерством 5,5 млн кв. м в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» теперь ежегодный показатель сдачи будет снижен до 3 млн «квадратов», что является, по мнению строительного вице-губернатора, «золотой серединой, которая устраивает рынок». Впрочем, больше 3,5 млн кв. м в городе вводить еще ни разу не удавалось.Читайте подробнее

Петербургский СКК пошел в рост

Сметная стоимость проекта оказалась на 12 млрд рублей выше ранее заявленной.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость строительства нового спорткомплекса на месте снесенного СКК «Петербургский» возросла до 37 млрд рублей, что на 12 млрд больше, чем указано в концессионном соглашении, подписанном между городом и ООО «СКА Арена». Концессионер считает, что об увеличении стоимости говорить некорректно, поскольку сметный расчет был произведен впервые в рамках подготовки документации для подачи в Главгосэкспертизу, а проработанная финансовая модель показывает самоокупаемость арены. По словам экспертов, бюджет проекта может поменяться еще не один раз, при этом говорить о доходности и окупаемости с учетом имеющихся данных «очень сложно».Читайте подробнее

«Биовитрум» прописал себе Ленобласть

Инвестор построит в регионе производство медицинских реагентов.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Компания «Биовитрум», выпускающая медицинские изделия, построит в промзоне Горелово производственно-складской комплекс. Благодаря переводу мощностей в Ленобласть инвестор рассчитывает увеличить свой оборот до более 1 млрд рублей, что вдвое выше текущих показателей. Стоимость проекта составит 500 млн рублей. На фоне растущего объема госзакупок медизделий и увеличения финансирования отрасли расширение производства эксперты называют целесообразным.Читайте подробнее

Минобороны остается на борту

Федеральное ведомство может построить аэропорт Сиверский в Ленобласти по концессии.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Минобороны РФ передумало передавать Ленобласти земельный участок под строительство аэропорта Сиверский. Теперь ведомство предлагает потенциальным инвесторам работать по концессии. Источники “Ъ” отмечают, что изменение модели реализации проекта может отбить желание у интересантов, в том числе холдинга «Евросиб», принимать в нем участие. Эксперты подчеркивают, что в тяжелый для отрасли период инвесторы вряд ли захотят вкладываться в создание альтернативного Пулково аэропорта.Читайте подробнее