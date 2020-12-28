Бывший посол Молдавии в России задержан по делу о контрабанде

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков, сообщила молдавская Генпрокуратура. 9 декабря правительство Молдавии отозвало Андрея Негуцу из России.

«В ходе допроса он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям прокуратуры. Однако прокуроры решили задержать его на 72 часа»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Микроавтобус посольства Молдавии в России задержали на молдавско-украинской границе 6 декабря. В автомобиле было около 360 кг анаболических стероидов на сумму более €100 тыс. За рулем находился водитель посольства. 17 декабря новым послом назначили экс-депутата Владимира Головатюка.

Подробнее о смене посла — в материале “Ъ” «Молдавия посла вразнос».