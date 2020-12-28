КС признал конституционным ограничение передвижения граждан из-за пандемии

Конституционный суд (КС) России признал соответствующим Основному закону страны ограничение передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса. Такое постановление опубликовано на сайте суда.

КС проверял постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с запросом Протвинского городского суда Московской области. Суд рассматривал административное дело 52-летнего гражданина, который в апреле находился в общественном месте. Он приостановил процесс и обратился за разъяснениями в КС.

«Признать подпункт... не противоречащим Конституции РФ, поскольку установление этого положения по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»,— говорится в документе.

В России на утро 28 декабря было зарегистрировано 3 078 035 заразившихся коронавирусом. За сутки было выявлено 27 787 случаев, умерли 487 человек. За все время пандемии скончались 55 265 человек, выздоровели 2 471 309.

О том, как может измениться динамика COVID-19 за новогодние праздники,— в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».