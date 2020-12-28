Карабах отрицает нападение армян на азербайджанцев

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвала дезинформацией заявление Минобороны Азербайджана о нападении «незаконной армянской вооруженной группы». Армия обороны НКР считает такие сообщения «пропагандистской провокацией».

«Как мы уже объявили несколько часов назад, мы подтверждаем, что в течение всего вчерашнего дня, до настоящего момента, ни одно подразделение армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано ни одного ЧП, ни одного выстрела с армянской стороны»,— приводит заявление армии обороны Карабаха «Sputnik Армения».

По данным Минобороны Азербайджана, нападение произошло 27 декабря около 15:30 в Ходжавендском районе. Один азербайджанский военнослужащий погиб, еще один ранен. Шесть нападавших убиты.