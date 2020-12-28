Азербайджан заявил о гибели военного после нападения армян в Карабахе

В Нагорном Карабахе на азербайджанских военных напала «незаконная армянская вооруженная группа», заявило Минобороны Азербайджана. Сообщается, что в результате погиб один азербайджанский военнослужащий, еще один ранен. Убиты шесть нападавших.

По данным Минобороны Азербайджана, нападение произошло 27 декабря около 15:30. Части азербайджанской армии атаковала вооруженная армянская группа, которая двигалась в направлении села Агдам в Ходжавендском районе Азербайджана.

«В результате принятых мер шесть членов незаконной армянской военной группировки были убиты. Если это повторится, азербайджанская армия примет решительные меры»,— говорится в заявлении.

В конце сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта. Боевые действия были прекращены в ноябре, после того как Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня. По условиям соглашения часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану, а в регионе разместились российские миротворцы. В Армении из-за соглашения вспыхнули протесты, премьер-министра Никола Пашиняна призвали уйти в отставку.

О последствиях конфликта — в материале “Ъ” «Никол Пашинян решил отдаться на милость проигравшего».