Счетная палата: бюджету Союзного государства нужны новые источники доходов

Союзному государству России и Белоруссии необходимо найти новые источники доходов для бюджета, говорится в заключении (.pdf) Счетной палаты России на проект бюджета Союзного государства на 2021 год. Снижение доходов Союзного государства связано с сокращением долевых взносов.

Россия в рамках оптимизации расходов своего госбюджета снижает размер взноса на 10% в следующем году, с 3,167 до 2,85 млрд руб., Белоруссия — также на 10%, с 1,705 до 1,535 млрд руб. Долевые взносы сокращались и в предыдущие годы, но их доля в общей сумме доходов бюджета Союзного государства увеличивалась, так как другие поступления сокращались еще быстрее. В 2020 году на долевые взносы приходилось 88,2% доходов, а в 2021 году их доля вырастет до 93%.

Сумма неналоговых доходов, которая прогнозируется на следующий год, по сравнению с 2020 годом сократилась почти в два раза: с 649,5 до 330 млн руб. Это связано с уменьшением более чем в пять раз остатков средств бюджета Союзного государства прошлых лет — с 647,7 до 126,7 млн руб. Эти средства были направлены на финансирование программ Союзного государства. «Указанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска новых источников доходов бюджета Союзного государства»,— сказано в заключении.

Бюджет Союзного государства на 2021 год планируется профицитным. Размер профицита снизится по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составит 47,5 млн руб. Доходы составят 4,72 млрд руб., расходы — 4,67 млрд руб. Это ниже аналогичных показателей 2020 года на 14,6% и 13,2% соответственно.

В ноябре Счетная палата сообщила о замедлении исполнения бюджета Союзного государства из-за пандемии коронавируса. В первом полугодии доходы Союзного государства составили 2,5 млрд руб., расходы — 2 млрд руб.