Два малых пингвина, вид Eudyptula minor

Больше, чем любовь

Эта пара — как два усталых и потрепанных жизнью странника, долго влачивших свой путь и вот добредших, наконец, до океана, и остановившихся на берегу, чтобы дать отдых измученным сердцам и членам. Видимо, эта метафора так очевидна, что не могла не тронуть сердца жюри премии Ocean Photography Awards журнала Oceanographic. Снимок немецкого фотографа Тобиаса Баумгертнера, сделанный в австралийском Мельбурне, был признан победителем. Но не могла не произвести впечатления и история этих двоих — эти пингвины потеряли своих партнеров (а они моногамны). Та, что с седой спинкой,— пожилая самка малого пингвина (вид Eudyptula minor, средний рост у них — 33 сантиметра). Обнимает ее еще один «минор» — молодой самец, у которого погибла подруга. «Они регулярно встречаются, утешают друг друга и вместе часами наблюдают за огнями Мельбурна»,— рассказали фотографу волонтеры.

А что может быть прекрасней, как смотреть на океан и огни большого города, обнявшись с близким существом? Ведь разница в возрасте такой пустяк для родственных душ.

Ученые уже давно выяснили, что животные могут испытывать эмпатию — они переживают друг за друга, поддерживают собратьев, стараются не причинять боль. Иногда даже кажется, что они лучшие люди, чем мы.

Екатерина Данилова