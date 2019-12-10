Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Двусторонняя встреча состоялась 9 декабря на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Действительно были озвучены подходы сторон. Пока не удалось выйти на окончательные договоренности, позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательны, что касается позиции российской стороны. Условлено, что руководители газовых компаний и также профильные министры продолжат свое общение»,— сказал господин Песков.

По его словам, урегулировать вопрос о решении Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить $2,5 млрд «Нафтогазу Украины», также не удалось. Напомним, что Россия считает это решение несправедливым и не хочет выплачивать эту сумму. Киев отказываться от претензий не намерен.

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились 9 декабря в Париже. На пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» заявили, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину. О достигнутых договоренностях они не сообщали. На саммите Россию также представляли глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак, а Украину — министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

О перспективах взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд — в материале “Ъ” «Юристы дают "Газпрому" шанс».

О встрече «нормандской четверки» — в публикации “Ъ” «Саммит прошел — война осталась».