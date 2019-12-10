Путин выразил соболезнование в связи со смертью Лужкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он назвал его личностью «поистине неординарного масштаба», «настоящим градоначальником», которого уважали и которому доверяли.

«С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова <...> В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России»,— приводятся на сайте Кремля слова главы государства.

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Отдельно господин Путин отметил его поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. «Вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь — русский город»,— написал президент.

Бывший мэр Москвы умер сегодня, 10 декабря, в мюнхенской больнице в возрасте 83 лет после операции на сердце. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Юрий Лужков работал мэром с 1992 года. В 2010 году Дмитрий Медведев (на тот момент президент России) подписал указ о его увольнении в связи с утратой доверия.