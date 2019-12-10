Эксперты утверждают, что в теневом секторе работают 13 млн россиян

Теневой сектор в России составляет около 13 млн человек (18% рабочей силы), говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. По данным агентства, ликвидация такой занятости позволила бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%. Отмечается, что потери экономики от теневого сектора составляют около 3 трлн руб.

Исследование, в рамках которого данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сопоставили с расчетами Росстата, показало, что работающих налогоплательщиков по стране на 22% меньше, чем занятых. По оценке ФНС, тех, кто так или иначе платит НДФЛ, насчитывается 58,9 млн человек. В то же время Росстат оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 млн человек. По мнению авторов, причиной расхождения стала теневая занятость и трудовая миграция, которые не в полной мере учитываются методиками Росстата и ФНС.

«Помимо искажения оценки занятости, методология Росстата приводит к завышению средней зарплаты как по регионам, так и в целом по стране»,— отметили авторы. Согласно исследованию, в прошлом году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем по России составляла, по данным статистического ведомства, 39,2 тыс. руб (3,5 прожиточного минимума). Однако при расчетах с использованием статистики ФНС (отношение облагаемых НДФЛ доходов к числу налогоплательщиков) фактическая налогооблагаемая заработная плата в среднем по стране снижается до 31,1 тыс. руб., то есть (2,8 прожиточного минимума).

Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. Согласно данным Росстата, количество о неработающих в трудоспособном возрасте составляет 3,5 млн человек, или 4,7% рабочей силы. «По нашим оценкам, если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб.»,— сообщили авторы. По их словам, вывод неформально занятых в легальную сферу позволили бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%, практически не изменив совокупный объем сборов НДФЛ в абсолютном выражении.

Напомним, с 1 января 2019 года в России в четырех регионах (в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане) появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых. В ноябре 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, включающий в территорию эксперимента еще 19 регионов.

Об экспансии налога на профессиональный доход — в материале “Ъ” «Самозанятым придали ускорение».