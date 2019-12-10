Суд оштрафовал ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал на 100 тыс. руб. частное охранное предприятие «Сириус-А», охранявшее местный колледж, в котором один из студентов 14 ноября устроил стрельбу. Прокуроры установили, что сотрудник ЧОПа не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал.

Кроме того, во время заседания было отмечено, что сотрудник охранного предприятия впустил в здание колледжа студента, который пронес охотничье ружье. Этим, по данным ведомства, ЧОП грубо нарушил требования лицензии. Однако адвокат Андрей Иванов представил суду свидетельство о том, что охранник проходил обучение, и ему была присвоена соответствующая квалификация. «Обучение он проходил в образовательном учреждении "Бастион", где ему присвоили специальность "Охранник четвертого разряда"»,— сказал адвокат (цитата по ТАСС). Защита будет обжаловать решение суда.

Ранее суд арестовал гендиректора «Сириуса-А» Сергея Андрющенко. Он является фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Господин Андрющенко себя виновным не считает.

Напомним, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в одной из аудиторий 14 ноября. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17 и 20 лет получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

О стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».