Украинская оппозиция не видит поводов для нового Майдана

Поводов для того, чтобы собирать новый Майдан, нет, заявил РБК депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже.

Господин Гончаренко представляет партию «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко. Накануне саммита партия стала одним из организаторов оппозиционной акции «Красные линии» в Киеве.

Выйти на Майдан жителей страны призывали господин Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса»). Политики предъявили требования властям, в частности главе государства Владимиру Зеленскому.

Об акциях — в публикации “Ъ” «Майдану видно все».

О саммите — в публикации “Ъ” «Есть ли потепление? Я думаю, что да».