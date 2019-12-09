Уволена находящаяся под следствием заместитель главы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Ранее в отношении госпожи Голосной было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно подписанному 7 декабря постановлению Ирина Голосная была уволена по собственному желанию.

Напомним, Ирина Голосная была задержана 22 ноября. По версии СКР, госпожа Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. СКР оценил ущерб бюджету от действий Ирины Голосной в 58 млн руб.

Уголовное преследование заместителя главы РАР породило скандальную ситуацию: прокуратура выступала против заключения подследственной под стражу, а после судебного заседания отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении фигурантов. СКР намерен оспорить это решение.

Подробнее о деле и споре СКР и прокуратуры — в материале “Ъ” «Заместитель главы РАР не успела освоиться в СИЗО».