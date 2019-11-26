Замглавы РАР не успела освоиться в СИЗО

Мосгорсуд отменил сегодня решение Пресненского суда столицы, отправившего накануне под арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которой Следственный комитет России (СКР) инкриминирует злоупотребление должностными полномочиями, причинившее бюджету ущерб на 58 млн руб. Уголовное преследование госпожи Голосной породило скандальную ситуацию: прокуратура выступала против заключения подследственной под стражу, а после судебного заседания и вовсе отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении фигурантов. Следствие обжалует это решение.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела представление прокуратуры и жалобу защиты на решение Пресненского суда столицы об аресте до 20 января замглавы РАР Ирины Голосной. Отметим, что мера пресечения была избрана всего лишь днем ранее, и столь быстрое обжалование выглядит беспрецедентным. Впрочем, этому есть объяснение. Как рассказывал “Ъ”, при рассмотрении ходатайства СКР об аресте чиновницы представитель прокуратуры выступал против ее заключения под стражу, а когда прошение следствия было удовлетворено, стало известно, что надзорное ведомство и вовсе отменило постановление об уголовном преследовании госпожи Голосной.

Сегодняшнее заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда заняло меньше часа. Мотивируя свое представление об отмене решения Пресненского суда, представитель надзорного ведомства привел доводы, схожие с теми, что днем ранее приводила защита. В частности, он сказал, что его ведомство не усмотрело причинно-следственной связи между действиями фигурантов и неуплатой налогов пивоваренными компаниями.

Напомним, по версии СКР, Ирина Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. В материалах дела фигурируют разные компании, которым благодаря действиям чиновников, как считает следствие, удалось недоплатить налоги на несколько десятков миллионов рублей. По делу также проходят врио главы управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

В итоге, как выяснилось в суде, 25 ноября первый зампрокурора Москвы Олег Манаков отменил сразу три постановления следствия, на основании которых были привлечены к уголовной ответственности фигуранты.

«Причиной отмены послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом. Постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела… направлено следователю для устранения выявленных недостатков»,— пояснила позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Адвокаты также указывали, что когда речь идет о действиях господи Голосной, то нельзя говорить даже о событии преступления, поскольку она лишь исполняла свои служебные обязанности. Один из адвокатов сообщил, что еще вчера около 22:30 попытался добиться освобождения своей клиентки из СИЗО «Печатники» (там содержатся женщины), однако администрация изолятора в этом отказала на том основании, что не получила необходимых документов.

Защита также указала, что у чиновницы нет ни счетов, ни какой-либо недвижимости, а проживает она в скромной двухкомнатной квартире, что, по мнению адвокатов, исключает какие-либо подозрения в ее недобросовестности.

Сама Ирина Голосная, участвовавшая в заседании по видеоконференции, также отметила, что никаких нарушений закона не допускала и действовала строго в рамках своей должностной компетенции.

В итоге после пятнадцатиминутных размышлений председательствующая Екатерина Фисенко решила представление прокуратуры и жалобу защиты удовлетворить. Решение Пресненского суда об аресте госпожи Голосной отменено, госпожа Фисенко сказала присутствующим, что быстро оформит свое постановление, с тем, чтобы бывшая арестованная уже сегодня смогла выйти на свободу.

«Я сегодня буду дома?» — переспросила не расслышавшая слов судьи Ирина Голосная.

Адвокаты ответили ей утвердительно.

Адвокат Илья Брык назвал решение апелляционной инстанции обоснованным. «Свои постановления следствие писало на коленке и вообще не слушало наших доводов»,— сказал он “Ъ” после заседания.

Отметим, что СКР обжалует постановления прокуратуры о прекращении уголовного преследования фигурантов.

Владислав Трифонов