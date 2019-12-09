Фазель: перенос чемпионатов мира по хоккею из России невозможен

Несмотря на решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, заявил глава организиации Рене Фазель. Международная федерация хоккея (IIHF) намерена придерживаться своего первоначального решения о проведении этих турниров в РФ. Чемпионат мира по хоккею среди женщин в 2021 пройдет в Уфе, в 2023 году Санкт-Петербург примет мужской чемпионат мира, а Новосибирск — чемпионат среди молодежных команд.

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«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России»,— сказал господин Фазель «РИА Новости».

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Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также лишило ее права принимать мировые чемпионаты. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией».

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Причиной разбирательства в отношении России стали обнаруженные «несоответствия» в данных Московской антидопинговой лаборатории.

О решении WADA — в материале “Ъ” «Так нам и WADA».

О реакции на решение WADA — в онлайн-трансляции “Ъ”.