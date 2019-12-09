Глава ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными

Санкции, принятые Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чрезмерны и носят неадекватный характер, полагает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Несколькими часами ранее исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

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«Санкции носят неадекватный и чрезмерный характер. Убеждены, что российские спортсмены должны поехать на Игры (в Токио.— “Ъ”) в составе команды ОКР, как гласит Олимпийская хартия. Мы сделаем все, чтобы российские спортсмены выступили в Токио под флагом России»,— сказал глава ОКР на пресс-конференции, посвященной решению WADA (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что в рекомендации WADA не содержится обвинений в адрес Паралимпийского комитета России и ОКР.

Президент ОКР также назвал предсказуемым решение WADA, так как рекомендации комитета по соответствию (CRS) были озвучены за две недели до заседания исполкома. «Мы разочарованы (решением.— “Ъ”)»,— добавил он.

Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации CRS и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях. «Чистые» российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом. Причиной разбирательства в отношении России стали обнаруженные «несоответствия» в данных Московской антидопинговой лаборатории.

О применении к России самых жестких в истории санкций — в материале “Ъ” «Так нам и WADA».