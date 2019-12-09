В РПЛ обеспокоены массовым уходом болельщиков с трибун

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обеспокоено тем, что болельщики по ходу матчей покидали трибуны. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, организация направила запросы в «соответствующие органы».

«Футбол без болельщиков — не футбол, футболисты играют ради них, при этом мы хотели бы, чтобы нормы правопорядка соблюдались фанатскими объединениями. Пока не получим конечных данных, мы не будем делать окончательных заявлений, но порядок должен быть на стадионе»,— сказал господин Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, болельщики практически всех клубов РПЛ устроили коллективный демарш: по ходу матчей 19-го тура они демонстративно покидали трибуны, оставляя пустыми самые шумные и заметные сектора. Инициатором акции выступила «Фратрия», наиболее массовая группировка болельщиков «Спартака». По версии объединения фанатов, неделей ранее в Санкт-Петербурге поклонники московского клуба «столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка», а «сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам». Одного из лидеров фанатов «Спартака» Валерия Бевза лишили права посещать матчи в течение ближайших полутора лет.

Материальный ущерб от акции для клубов будет минимальным. Но источники “Ъ” говорят о значительном «имиджевом ущербе» для отечественного футбола.

Подробности — в материале “Ъ” «На трибунах становится жиже».