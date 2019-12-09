Член СПЧ предложил приравнять хищение бюджета к госизмене

Нужно приравнять хищение бюджетных средств к госизмене и наказывать за это тюремным сроком от 10 до 25 лет, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, досрочное освобождение или амнистия коррупционеров допустимы лишь в случае, если они возместили ущерб.

Господин Кабанов считает, что коррупция угрожает экономике и национальной безопасности России, а также является «раздражающим внутриполитическим фактором». Как пояснил «РИА Новости» член СПЧ, когда граждане не понимают, «куда тратятся деньги» и «как проходят процессы управления», у них «возникают претензии», из-за чего рейтинг доверия к власти падает.

При этом Кирилл Кабанов уверен, что в последнее время в России стали эффективнее бороться с коррупцией. В частности, стали задействовать новые механизмы — в их числе изъятие незаконно нажитого имущества. В качестве примера член СПЧ привел арест бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, у которого изъяли порядка 9 млрд руб. После этого у экс-полковника и его семьи по решению суда было обращено в пользу государства большое количество недвижимости и другого имущества.

По словам господина Кабанова, «борьба с коррупционерами ведется на самом верху», и «еще очень много работы остается». «У нас есть подвижки в госсекторе, экономике, в госкомпаниях — это у нас и "Росатом", и "Ростелеком". Есть регионы с высоким антикоррупционным рейтингом и рейтингом доверия к власти — Костромская, Тульская (области.— “Ъ”)»,— уточнил он. Он также добавил, что много людей «увольняется по утрате доверия», но конкретных примеров не привел.