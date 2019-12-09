Росимущество требует от «Сатирикона» 287 млн рублей

Росимущество подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании почти 287 млн руб. с государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Подробности пока неизвестны. В картотеке арбитражных дел опубликована только сумма требований.

Иск подали 6 декабря, он пока не принят к производству. В конце ноября к театру предъявила требования Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). К производству принят иск почти на 10 млн руб., его рассмотрят в январе. Без движения суд оставил иск от МОЭК на сумму 4,9 млн руб., так как истец не направил театру копию с требованиями.

Театр «Сатирикон» открылся в 1939 году в Ленинграде (изначально назывался Театром эстрады и миниатюр). В 1942 году художественным руководителем стал Аркадий Райкин. В 1980-х часть труппы переехала в Москву, а театр стал называться «Сатириконом» с 1987 года. В том же году Аркадий Райкин умер, а худруком стал его сын Константин.

О работе театра — в интервью Константина Райкина “Ъ-Санкт-Петербург” «Я всегдашний ученик».