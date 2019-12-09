«Вкусвилл» до конца года создаст маркетплейс «Довериум»

Сеть магазинов «Вкусвилл» начнет тестировать маркетплейс «Довериум» в декабре 2019 года. Сотрудничество с другими компаниями будет построено по модели рекомендательного сервиса, рассказала газете «Ведомости» руководитель нового проекта Юлия Литвинова. «Вкусвилл» будет рассказывать о партнерах и давать ссылки на их сайты.

Сеть магазинов не намерена брать комиссию за участие в маркетплейсе. Партнеры программы «Довериум» будут заниматься доставкой и обслуживанием, ответственность за продукцию и услуги они будут нести также сами. Предполагается, что в будущем заказать товары партнеров можно будет через сайт «Вкусвилла».

На данный момент «Довериум» — это сообщество партнеров «Вкусвилла», они дают скидки клиентам этой сети. Среди них — магазин игрушек, клиники, платформа объявлений для мам, производитель детской одежды и др. Они могут стать первыми участниками маркетплейса.

«Вкусвилл» — одна из самых быстрорастущих продуктовых сетей России. Ранее компания заявила о планах расширять non-food-сегмент.

О продажах одежды во «Вкусвилле» — в материале “Ъ”.

О планах открыть аптеки — в публикации “Ъ”.