Сорвавшее сроки по нанесению разметки в Ижевске ООО «РОРШАХ» выплатит СБиДХ 299,2 тысяч рублей

ООО «РОРШАХ» из Глазова заплатит 299,28 тыс. руб. службе благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска (СБиДХ) за срыв сроков по нанесению дорожной разметки в Ижевске. Соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Удмуртии.

Также компании придется оплатить госпошлину в размере почти 15 тыс. руб. Кроме того, СБиДХ расторгнет муниципальный контракт с подрядчиком.

Напомним, что в сентябре текущего года ООО «Роршах» выиграло аукцион по нанесению горизонтальной разметки вблизи образовательных и дошкольных учреждений в Ижевске, который не был исполнен. Ранее компания выиграла конкурс по нанесению осевой разметки на городских улицах. Затем власти Ижевска расторгнули договор с подрядчиком. По словам главы города Олега Бекмеметьева, компания не исполняла контрактные обязательства. Тогда в ООО «Роршах» удивились претензиям со стороны властей и объяснили ситуацию плохими погодными условиями. Затем представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественники проверили разметку, которую нанес новый подрядчик — часть участков не соответствовала нормативам. Компанию обязали переделать ее за свой счет. В последствии глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что что в Ижевске провалили работу по нанесению дорожной разметки.