ООО «Роршах» снова не исполнило обязательства по нанесению разметки в Ижевске

Глазовское ООО «Роршах» снова не исполнило контракт по нанесению дорожной разметки в Ижевске срок, сообщает пресс-служба городской администрации. Власти намерены расторгнуть контракт через суд — заседание назначено на 12 сентября. Если суд встанет на сторону администрации Ижевска, то компанию могут внести в Единый реестр недобросовестных поставщиков, что не позволит ей участвовать в государственных муниципальных закупка в течение двух лет.

«Подрядная организация, согласно условиям контракта, должна была вновь нанести 3,8 тыс. погонных метров разметки на пешеходных переходах, завершив эти работы до 31 августа. Но по факту к началу учебного года на городских улицах появились только 2,3 тыс. метров новой разметки. От подрядной организации поступили письма о невозможности выполнения работ из-за плохих погодных условий»,— говорится в сообщении администрации.

Напомним, что неделю назад ООО «Роршах» выиграло аукцион по нанесению горизонтальной разметки вблизи образовательных и дошкольных учреждений в Ижевске. Ранее компания выиграла конкурс по нанесению осевой разметки на городских улицах. Затем власти Ижевска расторгнули договор с подрядчиком. По словам главы города Олега Бекмеметьева, компания не исполняла контрактные обязательства. Тогда в ООО «Роршах» удивились претензиям со стороны властей и объяснили ситуацию плохими погодными условиями. Затем представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественники проверили разметку, которую нанес новый подрядчик — часть участков не соответствовала нормативам. Компанию обязали переделать ее за свой счет. В последствии глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что что в Ижевске провалили работу по нанесению дорожной разметки.